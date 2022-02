„Spolupráce s vedením školy je nadstandardní. Umožňuje nám organizovat tréninkové plány co nejefektivněji. Na druhou stranu jsme domluveni, že výuka je prioritní. Kluci vědí, že při prospěchových problémech nebo kázeňských incidentech se nedostanou na led do doby, než začnou sekat latinu,“ popsal fungující praxi trenér mládeže HC Litvínov Mikael Pančák.

Systém výuky anglického jazyka ve škole si pochvaluje její absolvent Karel Švarc. „Možnost učit se anglicky už od první třídy, navíc s asistencí rodilého mluvčího, považuji za vizionářský počin. Hodiny jsou půlené, takže učitelky mají pro každého žáka více prostoru, mohou se mu věnovat individuálně. Samozřejmě jsem byl normálním dítětem, takže se mi nelíbilo pravidelně se připravovat a dělat úkoly. S odstupem času jsem ale moc rád, že mě rodiče přihlásili právě na tuto školu. Anglicky se domluvím tak, že jsem v týmu lidí podílejících se na tvorbě obsahu webových stránek fotbalového týmu Arsenal Londýn, jehož jsem nadšeným fanouškem,“ vysvětlil.

Vedle angličtiny škola půlí i výuku českého jazyka, matematiky a informatiky. „Je to personálně náročné, snažíme se ale poskytnout našim žákům co možná nejlepší podmínky. Používáme moderní metody, děti jsou našimi partnery. Nabízíme i nadstandardní zázemí, například snídaně nebo výběr ze tří obědových jídel v naší školní restauraci a také bufet se zdravou stravou a nápoji. Rodiče mohou po dohodě navštívit kteroukoli vyučovací hodinu, po škole je rádi provedeme, všechno ukážeme a vysvětlíme. Zájemce zveme na zápisy do prvních tříd, které se uskuteční 6. a 7. dubna. Více informací rodiče najdou na našich webových stránkách www.sszslitvinov.cz,“ doplnil ředitel školy Pavel Škramlík. (fou)