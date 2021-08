„Otevírací dobu jsme sice upravili, abychom v době dovolených byli schopni zajistit provoz, ale nechystáme žádnou letní uzavírku knihovny. Myslíme si, že čtenáři si uzavírek za minulé měsíce užili víc než dost,“ sdělila Marcela Gűttnerová, ředitelka knihovny.

Nyní si již mohou návštěvníci knihovny užít všech běžných služeb knihovny naplno tak, jak jsou zvyklí. Kromě běžného půjčování knih a přístupu k internetu, si mohou vytisknout či naskenovat různé dokumenty, anebo využít služeb laminování a kroužkové vazby. Zachovány zůstaly i 4 e-knihy za měsíc. Dále je k dispozici balení knih, které knihovna nabízí především školákům na začátku školního roku. K těmto službám nově přibyla i stálá burza knih, kterou naleznete u výpůjčního pultu ve vstupní hale knihovny.

Čerstvou novinkou je Burza online na facebooku Městské knihovny Litvínov, kde je každý týden zveřejněna čerstvá nabídka knih. Případný zájemce jen napíše ke zvolené knize do komentáře svůj požadavek a knihovnice se s ním spojí. Až do 9. srpna je ve společenské místnosti naistalována výstava paličkovaných krajek místních krajkářek „Herdulek“. Městská knihovna Litvínov má i v době prázdnin skutečně co nabídnout, tak neváhejte a přijďte se přesvědčit.

Silvie Knolová