Za rok 2022 navštívilo knihovnu 53 223 lidí. Pokud by tedy do knihovny chodili všichni obyvatelé Litvínova, přišli by za minulý rok minimálně 2x. I u registrovaných čtenářů byl zaznamenán nárůst o 546 na číslo 2 258. To už se nám pomyslný vstupní turniket otočil za každým z nich 23x. Dost možná i proto, že si čtenáři mohou vybrat ze 73 360 knihovních jednotek. Knihovna ovšem nenabízí jen knihy, e-knihy, audioknihy, časopisy a deskové hry, ale také rozmanité akce, kterých za minulý rok bylo 555. Díky věrnosti seniorů a dotaci Ministerstva kultury se v dalším ročníku oblíbené Univerzity volného času uskutečnilo 32 přednášek, přičemž v rámci exkurzí se senioři podívali mimo jiné i do hravého Muzea Karla Zemana v Praze.