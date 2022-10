Litvínovská knihovna má svého Drsného MARKa

V rámci ocenění Knihovník Ústeckého kraje ve veřejných knihovnách v obcích do 5 000 obyvatel bylo letos poprvé předáno i Ocenění Drsný MARK/Drsná MARKéta v rámci 1. ročníku ocenění pro mladé, kreativní a aktivní knihovníky/knihovnice všech knihoven Ústeckého kraje do 39 let, které vyhlásil regionální výbor Svazu knihovníků a informačních pracovníků Drsný Sever. Jedním ze dvou Drsných Marků je vedoucí dětského oddělení Městské knihovny Litvínov Vladimír Kraft.

Litvínovská knihovna má svého Drsného MARKa. Stal se jím vedoucí dětského oddělení Vladimír Kraft. | Foto: Městská knihovna Litvínov

Vytvořil systém zážitkových lekcí informačního vzdělávání pro základní školy Litvínovska s cílem provést děti nástrahami moderních technologií. Jeho lekce informačního vzdělávání na téma kyberšikany a posílení kritického myšlení s ohledem na mediálnost gramotnost je možné realizovat i v dalších knihovnách v ČR. Zdroj: Městská knihovna Litvínov Spolu s nimi Vladimír Kraft nabízí i metodické zaškolení knihovníků. Ve volnočasové herně dětského oddělení nastavil se svými kolegy systém zábavně vzdělávacích akcí pro všestranný rozvoj dětí. Je velkým úspěchem, že naše knihovna může být příkladem pro jiné knihovny, kterým může metodicky pomoci při práci s dětmi.