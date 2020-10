Dnes je to přesně 61 let od prvního zápasu Litvínova v nejvyšší soutěži. Utkání se hrálo 14. října 1959 a Litvínov tehdy porazil Spartak ZJŠ Brno 2:1.

Před 61 lety Litvínov nastoupil k prvnímu zápasu v nejvyšší soutěži. | Foto: HC Verva Litvínov

Celých 61 let od postupu do nejvyšší ligy ještě Litvínov nespadl do nižší soutěže. (luk)