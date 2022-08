„Hlasování v anketě bylo nicméně do poslední chvíle vyrovnané. Proti pojmenování mostu bylo 55 % hlasujících,“ ohlédla se za anketou starostka města Litvínova Kamila Bláhová. Do ankety se mohli zapojit i lidé, kteří v Litvínově nežijí.

Zajímavostí je, že u těchto respondentů převažovali ti, kteří chtěli most pojmenovat. Do ankety se zapojilo 168 hlasujících, 92 se zamítavým stanoviskem. Nejvíce hlasujících bylo ve věkové kategorii 46 – 60 let. (jip)