Půjde o mistrovství ČR maket, konkrétně Ústecko - Lužický pohár a s maketami F4C a F4H. Hlavní soutěž bude probíhat oba dva dny, ale přeci jen divácky atraktivnější bude sobota. Předpokládaný začátek je v 9 hodin a přistání posledního soutěžícího by nemělo být později než v 18 hodin.

Program je určen širokému věkovému spektru diváků, včetně dětí. Pro příchozí bude připravené polní parkoviště, ale i prodej malého občerstvení. Ale to hlavní bude možnost zhlédnutí výstavky letadel, které se zúčastní soutěže a jako bonus slibují piloti ukázky ostatních modelů, které si prostě jen přivezou na ukázku.

Žádné z letadel nesmí být ze sériové stavebnice, ale skutečně ručně sestavené samotnými piloty. Soutěžící piloti jsou skutečnými mistry tohoto odvětví a tak bude jistě zajímavou zkušeností si s nimi popovídat a seznámit se s maketovým létáním skutečně velmi zblízka, protože jsou připraveni zodpovědět jakoukoli otázku. Co musí tedy splnit soutěžící, který bude porotou vyhodnocený jako nejlepší?

Nejde o výkruty, ani jakékoli obraty, ale o to, aby pilot dokázal se svým modelem co nejvěrněji napodobit let skutečného letadla. Což není vždy snadné. Porota hodnotí také vzhled modelu, do jaké míry se shoduje s reálnou předlohou letadla. Za každým modelem jsou desítky až stovky hodin mravenčí práce, ale výsledný efekt stojí za zhlédnutí a tak máte-li třetí červnový víkend trochu času, neváhejte se přijít mrknout, jistě nebudete litovat!

Letiště lužických modelářů se nachází v těsné blízkosti komunikace 2754 spojující Chouč a obec Lužice v okrese Most. Pozor, program je pod širým nebem, takže v případě nepříznivého počasí nezapomeňte pláštěnku či deštník! Kontaktními osobami jsou Ondřej Civín, předseda klubu lužických modelářů, a také Petr Schwertling, který celou akci zaštiťuje. Bližší informace pak naleznete na webových stránkách klubu https://www.rcm-luzice.cz/about.php.

Pavla Aubrechtová