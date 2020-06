Lešek Semelka je zpěvák, skladatel a hráč na klávesové nástroje, rodák z Pardubic, který sbé mládí prožil v Litvínově, kde také s muzikou začínal. Patřil k členům místních kapel Antikrist a Grandial. Později odešel do Prahy, kde v roce 1968 se stal členem hudební skupiny Cardinals.

V roce 1970 vystřídal Vladimíra Mišíka v kapele Blue Effect. Zde působil až do roku 1975 a nahrál s Blue Effectem resp. Modrým efektem dvě alba Nová syntéza a Nová syntéza 2, na kterých kapela vystupovala společně s velkým jazzovým big-bandem Československého rozhlasu (JOČR). V roce 1975 založil vlastní jazz-rockové uskupení Bohemia.

Odtud se ale v roce 1978 zase do Modrého efektu vrátil zpět a vydržel zde až do roku 1981, kdy po neshodách s Radimem Hladíkem odešel podruhé. Prakticky souběžně s tím se od počátku 70. let pokoušel prorazit i jako zpěvák v tzv. hlavním písničkovém proudu, měl pro to i jisté předpoklady, neboť disponoval a až doposud disponuje zajímavě chraplavým a dle mnohých příjemně zastřeným hlasem. V roce 1981 založil další vlastní hudební uskupení S.L.S.

V roce 2001 vydal vlastní album Můj věk, zahrál si i ve třech muzikálech Michala Davida Kleopatra (Apollodoros), Tři mušketýři (král Ludvík XIII, Porthos) a Angelika (Lorraine). Naposledy se jako host překvapivě objevil na desce Gorila vs. Architekt (2008) rappera Vladimira 518, člena legendárních PSH a mimo jiné autora mnohých komiksů a ilustrací.

Od roku 2009 je členem souboru RockOpera – účinkuje v představeních Oidipus Tyranus Rock Opera a Antigona Rock Opera v roli věštce Teirésia. (luk)