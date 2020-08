Nejbližší testovací jízdy pro veřejnost se uskuteční ve čtvrtek 6. srpna od 09:00 do 16:30 hodin, a to včetně hodinové polední přestávky. Více informací na webu autodromu.

„Do prodeje na e-shopu vyčleníme polovinu kapacity kupónů, druhou půlku si zájemci mohou zakoupit na místě. Přeci jen ne každý má možnost nákupu on-line. Nebylo by proto správné, aby ti, kteří k nám dorazí často i z dost vzdálených lokalit, museli domů s nepořízenou,“ vysvětlila zástupkyně sportovního ředitele autodromu Alice Nováková.

Součástí akce je také pokračování už šestého ročníku soutěže pro amatérské jezdce The Most Challenge, okruh je pro ni vyčleněn od 16:30 do 18:00 hodin. Organizátoři upravili pravidla, změny se týkají použití pneumatik semi slick, bodovacího systému nebo zavedení podmínky pro klasifikaci v soutěži. „Vzhledem k uzavření areálu autodromu a následnému omezení činnosti vzhledem k opatřením vlády proti šíření koronaviru jsme letos soutěž zahájili se zpožděním až 1. června. Nicméně snažíme se nabídnout co nejvíce termínů, aby si všichni přišli na své a měli případně šanci se zlepšit,“ upřesnil obchodní manažer pro sport autodromu Jakub Krafek.

V soutěži se počítá nejlepší čas na jedno kolo dosažený v běžně vyráběném automobilu se sériovými pneumatikami. Podmínkou je platná registrační značka vozu. Bodovací ratingový systém, zavedený před dvěma lety, však dává šanci na celkové vítězství i jezdci, který nedosáhne absolutně nejrychlejšího času. Auta soutěžících jsou rozdělena podle výkonu motoru do čtyř kategorií: N1, N2, N3 a N4.

Šampion The Most Challenge se může těšit na jízdu v okruhovém závodním speciálu OCR. Jeho nejúspěšnější rivalové na druhém a třetím místě a vítězové jednotlivých vypsaných kategorií si odnesou věcné ceny a poukázky na služby autodromu.

Jan Foukal - Autodrom Most