O vítězství v soutěži Krušnohorská „NEJ“, kterou každoročně vyhlašuje uskupení SPO-NA, letos bojovalo osm novinek v oblasti cestovního ruchu v Krušnohoří. Boj o první tři místa byl tentokrát těsný a o vítězi nakonec rozhodoval každý hlas. Prvenství veřejnost přisoudila unikátní Zipline Klíny.

Lidé vybrali jako Krušnohorské "NEJ" unikátní Zipline dráhu v Klínech. | Foto: Archiv Deníku

V soutěži Krušnohorská „NEJ“ si poměřují síly novinky z cestovního ruchu, které nejvíce oslovily veřejnost. Ta také první tři měsíce roku nominovala to nejlepší, co je v Krušnohoří nově k vidění či k zažití, až do konce srpna pak měli lidé možnost poslat hlas svému favoritu. „V soutěži jde nejen o propagaci novinek v oblasti cestovního ruchu, ale také o to, aby se organizátoři akcí a investoři inspirovali tím, co se lidem líbí a co je do Krušných hor přiláká. Názor odborné veřejnosti v této soutěži stojí zcela stranou. Vítězí ten, komu dá nejvíc hlasů veřejnost. Je to ideální způsob, jak zjistit, co si lidé užívají. A propagaci Krušných hor pak zaměřit právě tímto směrem,“ říká k soutěži Petra Fryčková, ředitelka Destinační agentury Krušné hory, která jako člen SPO-NA každoročně soutěž organizuje.