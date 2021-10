Kristina Kozempelová má bronz z mistrovství Evropy v badmintonu

Na badmintonovém mistrovství Evropy do 17 let získala Kristina Kozempelová z BK TJ Baník Most, jako členka české reprezentačního družstva, bronz v týmové soutěži.

Český národní tým na ME do 17 let v slovinském Podčetrteku. | Foto: ČBaS