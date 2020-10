Krásně vyzdobené nádvoří zámku Valdštejnů

Je to úžasné! Nádherné! To jsou reakce těch, kteří už se byli podívat na to, jak je krásně podzimně vyzdobené nádvoří zámku Valdštejnů v Litvínově.

Krásně vyzdobené nádvoří litvínovského zámku Valdštejnů. | Foto: Lucie Králíková