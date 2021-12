„Nějaký nenechavec nám na zastávce Most, Zimní stadion ve směru na zastávku Most, Dopravní podnik poškodil a následně odcizil napájecí kabely, takže infosytém na této zastávce bude nyní až do opravy mimo provoz,“ informoval Daniel Dunovský, ředitel Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova. K poškození a následné krádeži kabelů došlo v pátek 10. prosince po 1 hodině v noci. Případ vyšetřuje Policie ČR.