Milí přátelé a dárci Konta Bariéry, vzpomenete si, od koho jste naposledy dostali vánoční pohlednici? Tipneme si: poslala vám ji kdysi babička.

Letošní pohlednici pro Konto Bariéry namalovala Markéta Podhůrská. | Foto: Konto Bariéry

A kdy jste na Vánoce šli sami s přáním na poštu? Už je to dávno, že. Přitom je to hezký zvyk. Co takhle ho “oprášit”?

Kupte si originální pohlednici Konta Bariéry. A pomůžete třeba tomu malému klukovi, který vaší ulicí jezdí na vozíku do školy.