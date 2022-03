„Tento koncert je pokračováním naší spolupráce s domovem pro seniory v Litvínově, kterou jsme začali vloni, kdy naši zaměstnanci vzali seniory na výlet do chomutovského zooparku. Mělo to velmi pozitivní ohlas, takže se potkáváme už potřetí,“ prozradil před koncertem generální ředitel United Energy Milan Boháček.

Zdroj: United Energy

Přes nabitý koncertní kalendář se podařilo firmě nadchnout pro myšlenku koncertu známého sólistu Milana Al-Ashhaba. Talentovaný mladý houslista z Mostu má za sebou již celou řadu úspěchů v mezinárodních soutěžích a koncertuje po celém světě s předními hudebními tělesy. Společně s klavíristou a hudebním skladatelem Adamem Skoumalem připravili pro seniory pestrý komorní recitál.

Teplárna zajistila bezbariérovou dopravu, a tak mohli na koncert vyrazit i méně pohybliví klienti a vozíčkáři. „Strašně se mi to líbí, až mě to dojalo. Na koncerty nechodím, protože je pro mě složitá doprava a špatně chodím, ale poslouchám hudbu v rádiu,“ svěřila se o přestávce klientka domova Jiřinka Krejčová. „Jsem moc rád, že tohle United Energy uspořádala a mohli jsme vzít klienty, kteří do normálního divadla nebo koncertního sálu nechodí,“ hodnotil po koncertě ředitel DSS Litvínov Vladimír Vopelka. „Nemáme totiž jen zdravé seniory, ale i lidi s Alzheimerovou chorobou a ti tvořili asi polovinu návštěvníků. Ta hudba na ně působí trochu jinak než na lidi bez postižení,“ dodal.

Prostřednictvím Městské správy sociálních služeb a seniorských organizací nabídla teplárna zdarma účast i všem dalším seniorům na Mostecku a Litvínovsku. „Donátorská činnost firmy není jen o poskytování financí, ale především o budování dobrých vztahů v regionu, kde žijeme. A tady se to naplno ukázalo. Oba umělci vystoupili bez nároku na honorář, umělecká škola poskytla bezplatně svůj sál, a tak se nám i malými prostředky podařilo uspořádat příjemný podvečer pro seniory,“ dodává mluvčí teplárny Miloslava Kučerová. (luk)