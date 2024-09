PROGRAMÁTOR/-KA PHP/C++/C# PROGRAMÁTOR/-KA PHP/C++/C# POŽADAVKY: - znalost programovacích jazyků (znalost minimálně jednoho z programovacích jazyků - Php, C, C++, C#), znalost českého, slovenského nebo anglického jazyka, spolehlivost, pečlivost, zodpovědnost NÁPLŇ PRÁCE: - podílení se na vývoji unikátního SW pro průmysl, programování v jazycích Php, C, C++, C#, Linux Zaměstnanecké výhody: zvyšování kvalifikace HLÁSIT SE:Novotná Alena, e-mail: prace@airs.cz, v případě zájmu zaslat životopis, osobní schůzka lze sjednat mailem 30 000 Kč

