Celodenní kurz vedl Filip Hajna, krizový intervent, psychoterapeut a sociální pracovník z Velkého vozu Sever. Navíc jsme na posledním kazuistickém semináři předali čtyři tyto hravě komunikačně-diagnostické sady do mosteckých mateřských školek.

Sadou lépe porozumíme dítěti a dítě nám. Pomáhá zjistit o dítěti informace z oblasti vztahů, rodiny, školy, emocí, názorů, sebepojetí a přání.

„Jedna z pomůcek, která je součástí sady, je kouzelná hůlka. Stejně jako v pohádce slouží pro vytvoření kouzla, pro změnu. Stačí jenom dítěti položit otázku: Co bys chtěl změnit, co potřebuješ, co se má stát… Rázem se nám podaří zjistit, co dítě trápí nebo co mu schází. Nebo lze při rozhovoru s dítětem využít soubory obrázků, které se hodí pro vyprávění příběhů, zjištění potřeb nebo vysvětlení.

Například pokud chceme dítěti připodobnit nějakou situaci, která ho čeká, a ještě ji nikdy nezažil. Ať už se jedná o návštěvu soudu nebo příchod do dětského domova", shrnula nejzajímavější pomůcky manažerka projektu Signály Tereza Svačinová.

Pro účastníky byl kurz velmi přínosný. Jak většina z nich podotkla, už se moc těší, až budou techniky aplikovat v praxi.

„Zúčastnila jsem se školení s Focus Boxem a musím říct, že to byla opravdu super akce. Focus Box je výborný nástroj pro komunikaci s dětmi a nesmělými rodiči. Nebojím se říct, že je to nástroj, který se dá použít i v jiných institucích. Ve školách, na policii nebo u soudů. Já tedy určitě oceňuji maňásky. Mám už představu, jakého si ušiji k sobě do ordinace. Je to opravdu jednoduchá pomůcka, jak si s dětmi začít hrát, povídat si a více se otevřít.“, sdělila jedna z účastnic pediatrička MUDr. Veronika Dobiášová.

Tímto kurzem jsme zase o krůček blíže k pochopení dětských traumat. Společně pomáháme ohroženým dětem, projekt Signály.

Kdo jsme? Cílem projektu Signály je včasné rozpoznání dětí, které jsou v těžké situaci. Spolu s ministerstvy chystáme kartu KID, pomůcku pro každého, kdo přichází s dětmi do každodenního kontaktu. Díky ní rozpozná lékař či učitel dítě, které potřebuje pomoci, a dokáže mu ji v daném regionu rychle a efektivně zajistit. Karta pomůže sladit postupy napříč obory. Velké poděkování patří realizátorovi projektu České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání a Nadaci České spořitelny, která projekt finančně podporuje.



Tereza Svačinová - manažerka projektu Signály