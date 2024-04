Městská knihovna Most přichází s atraktivní výzvou pro všechny milovníky knih a přírody.

Budova Městské knihovny v Mostě. | Foto: Deník/VLP Externista

V rámci soutěže "Poznávejte přírodu s MK Most" je úkolem čtenářů přečíst do konce prosince alespoň 12 knih týkajících se přírody a zaznamenat je do čtenářského listu, jenž poskytne knihovna.

Čtenáři, kteří splní podmínky soutěže, získají jako odměnu bezplatné pozvání do ZOO a Botanické zahrady Plzeň pro rok 2025.

Soutěž Poznávejte přírodu s MKM.Zdroj: Deník/VLP Externista

Zájemci si mohou vyzvednout své čtenářské listy od 11. března 2024 v oddělení výpůjčních služeb Městské knihovny Most. Informace o otevíracích hodinách knihovny najdete zde.

Městská Knihovna Most

