Klínská brána, turistický cíl a hraniční přechod na hřebenu Krušných hor mezi Neuhausenem a Klíny, se stala jedním z klíčových míst, kde se lidé scházeli, aby se postavili proti uzavření hranic, které zvláště pro lidi žijící v pohraničí znamenalo brutální zásah do života. Uzavření hranic v roce 2020 a poté znovu v roce 2021 výrazně omezilo možnosti přímého kontaktu, ale Klub česko-německého partnerství nepřestal být aktivní – v médiích, na sociálních sítích i při plánování budoucích akcí. Počet členů skupiny na Facebooku se proto razantně zvýšil.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.