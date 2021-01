Byl nejvýraznější osobou v období jejich největších úspěchů včetně mistrovského titulu v ročníku 1982/1983 a cesty do semifinále Poháru UEFA. Navíc ve stejném ročníku se stal králem ligových střelců. Rodák z Mostu, syn někdejšího litvínovského gólmana Aloise Chaloupky, který začínal s velkým fotbalem v Teplicích, se prosadil i v reprezentaci, když se zúčastnil mistrovství světa 1982 ve Španělsku.

Hrál i v zahraničí, a to za Fortunu Düsseldorf (1989 – 1990) a Berliner FC Dynamo (1990 – 1991). Po skončení kariéry se stal trenérem. Vedl například druholigový Most nebo divizní Chomutov.

Jak na svou kariéru a všechno, co ji provázalo, vzpomíná? Co o jeho nejen fotbalových schopnostech soudí jiné osobnosti československého fotbalu Jan Berger, Ladislav Vízek, Petr Rada, kluboví spoluhráči Přemysl Bičovský, Jiří Ondra či Stanislav Levý? Jaká by byla dnes jeho přestupová hodnota, odhaduje hráčský agent a bývalý spoluhráč z reprezentace Zdeněk Nehoda. Publikaci doprovází podrobný statistický přehled jeho úspěchů a mnoho i dosud nezveřejněných fotografií. Knihu vydalo nakladatelství Epocha, má 344 celobarevných stran. (luk)