Na silný příběh o maďarském boxerovi z nechvalně proslulého budapešťského ghetta, pro nějž je box jedinou možností úniku, naváže diskuse s producentem snímku Lászlem Józsou.

Online diskuse s maďarským producentem filmu Lászlem Józsou se uskuteční ve čtvrtek 25. června od 19:30 a připojit se k ní může každý na facebookové stránce KineDok. Film je k dispozici již nyní na stránkách KineDok.net a diváci jej mohou zhlédnout zdarma po vložení kódu: KineDok_2020

„Ghetto Balboa je inspirativním akčním příběhem, který zobrazuje alternativní vyhlídky do budoucnosti pro mládež z neslavně známého budapešťského ghetta, kde pro ně box představuje možnost úniku z temné mafiánské reality“, popisuje film Ivana Formanová, manažerka projektu KineDok.

Ghetto Balboa je příběh o vůli, přátelství a důvěře bývalého mafiána a kluka z budapešťského ghetta, kteří spojí síly v boxerském ringu. Misimu Siposovi je 60 let. Býval členem obávané mafie 8. budapešťského okresu. Během zotavování v nemocnici po přestřelce s konkurenčním gangem našel cestu k Bohu. Kriminální minulost pověsil na hřebík a rozhodl se trénovat děti v boxování. Chce jim ukázat smysluplné trávení volného času. Jiné než to, které doposud v nechvalně proslulém ghettu uprostřed Budapešti znali. Zolimu je 21 let a je jedním z těchto dětí. Už 6 let boxuje v amatérské lize pod vedením Misiho a je jasné, že má talent. Dokáže svůj potenciál naplno využít a mít lepší život než ten, které nabízí nejchudší sousedství? Stane se profesionálním boxerem, který musí pro svůj úspěch mnohé obětovat, nebo se vydá ve stopách svého otce, který je gangster?

„Věřím, že snímek režiséra Árpáda Bogdána diváky vtáhne silným příběhem, ale i akčním zpracováním. Tento dokument zobrazuje důležitou změnu v sociálně znevýhodněném prostředí. Nejen o úspěchu sociálního dopadu dokumentu bude hovořit producent László Józsa v rámci online Q&A“, doplňuje Ivana Formanová.



O filmu:

Ghetto Balboa (orig. Gettó Balboa)

Režie: Árpád Bogdán

maďarské znění s českými, slovenskými a anglickými titulky

Maďarsko, 2018, 90 min.

