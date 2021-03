Plnění jednotlivých tréninků jim nezabere více jak 40 minut, a tak věříme, že si najdou čas, jak na samotné trénování, tak i na pravidelnou dokumentaci.

Tréninkový plán jim bude zaslán do whats app skupiny. Pokud někdo z ních náhodou není členem, tak ať klidně napíše do zprávy a my jej rádi přidáme.

Všichni pevně věříme, že se situace brzy zlepší a hned, jak to půjde, se zase všichni sejdeme v gymu.

SK Leon Most – Kung-Fu Centrum