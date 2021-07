Cílem virtuální prohlídky je přiblížit turistům místo s tajemnou atmosférou a ukázat jim, co mohou při své návštěvě města Mostu také vidět a zažít. Digitální kopie Kelleyho alchymistické dílny obsahuje několik videí, která přibližují jednotlivé exponáty.

Dvorní alchymista císaře Rudolfa II byl na Hněvíně vězněm od roku 1596. O rok později zde zemřel po nezdařeném útěku z hradního žaláře. Tato scéna je také pravidelně připomínána při historických slavnostech, které se na hradě konají vždy v červnu.

Pověst praví, že před svou smrtí Kelley proklel hrad Hněvín i město samotné – mimochodem i toto se dozvíte u jednoho ze zastavení ZDE v alchymistické dílně a sami můžete nechat město zmizet. S nadsázkou dnes můžeme říct, že se kletba vyplnila. Staré město Most bylo zbořeno kvůli těžbě hnědého uhlí v minulém století.

Soutěž:

Do 15. července 2021 se můžete zúčastnit soutěže o tři knihy MOST, které jsou plné nádherných fotografií města. Vydalo ji FOTO STUDIO H s.r.o. ve spolupráci s městem Most a Státním okresním archivem Most. Ve virtuální prohlídce je na dvou místech kniha ukryta. Napište nám do 15. července 2021 na e-mail infocentrum@mesto-most.cz, kde jste knihu objevili. Připojte také svůj telefon, abychom se v případě vítězství dohodli na předání výhry v mosteckém infocentrum.

Klára Vydrová – mluvčí magistrátu města Mostu