Ta už proběhla o uplynulém víkendu. A jak to bude v dalších dnech?

V pátek 25. června bude otevřeno od 14 do 17 hodin, v neděli 27. června bude otevřeno od 11 do 14.45 hodin, v pátek 20. srpna od 11 do 15.30 hodin a v sobotu 21. srpna od 14 do 17 hodin.

Město Most