Do Mostu na Benďák (hotel Benedikt) tak přijede zahrát aktuálně špičková anglická kapela. The Cinelli Brothers patří k nové generaci muzikantů, kteří se radostně vracejí k autentickému R&B, blues a soulu, základním kamenům dnešní hudby.

Zdroj: Youtube

Jako předkapela měla návštěvníky koncertu svou půlhodinkou bluesových standardů rozehřát dlouholetá mostecká stálice Blues No More, avšak nestane se tak. Onemocnění kytaristy udělalo všem čáru přes rozpočet. Rychle se ale našla náhrada v podobě dvojice mosteckých veteránů Petra Karkošky a Bohouše Budiny.Tak si to nenechme ujít!

Koncert: The Cinelli Brothers - London, UK (Marco Cinelli - kytara, zpěv, Tom Julian-Jones – foukací harmonika, kytara, zpěv), Stephen Giry - basa, zpěv), Alessandro Cinelli – bicí). Předkapela: Blues No More - Most (Petr Karkoška - kytara, zpěv, Tomáš Rajdl - kytara, Tibor Mucha – basa). Termín: Úterý 25. října od 19 hodin. Místo: Hotel Benedikt, Rekreační 1048, Most.

Tomáš Ondrášek