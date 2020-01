Kandidáty do žákovského parlamentu volili žáci školy v Litvínově - Janově

V Základní a mateřské škole v Litvínově - Janově proběhly volby do žákovského parlamentu v rámci projektového dne. Voleb se zúčastnili žáci od čtvrtých do devátých tříd. Nejprve se uskutečnilo první kolo, kdy si třídní kolektiv zvolil čtyři kandidáty, kteří postoupili do hlavních voleb.

Kandidáty do žákovského parlamentu volili žáci školy v Litvínově - Janově. | Foto: Alena Pinkasová