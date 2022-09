Weis vyrůstal v North Jersey a už jako kluk se učil od těch nejlepších kytaristů. Stal se holkou pro všechno v legendárním nahrávacím studiu House of Music, kde dělal drobné práce a odkoukával velké kytaristy. Po střední škole vyhrál konkurz a podepsal kontrakt s Premier Talent Agency, aby byl v průběhu 80. a 90. let nasazen jako hostující nebo studiový kytarista do více než 300 kapel!!

Zdroj: Youtube

Hlavně ale chtěl ale natáčet vlastní desky, proto v roce 2005 založil vlastní Scott Weis Band. V roce 2011 vydal album Almost There, které ho vystřelilo v následujícím roce k nominaci do Síně slávy. Zatímco ale sledoval jak album stoupá v žebřících, ležel doma v posteli se zlomeným obratlem a nevěděl, jestli se uzdraví. Na jeviště se vrátil poté, co pozval ke spolupráci Dickey Betts, který je vyhlášený slide kytarista kapely Allman Brothers. Scottova prestiž tím stoupla a v dalších letech ho ke spolupráci zvali například Joe Cocker, Greg Allman, John Lee Hooker, Buddy Guy, Dr. John, SpinDoctors, Blackfoot, 38 Special, The Outlaws, Robin Trower, The Meters a mnoho dalších.

Do Mostu na Benďák - na jediný koncert v ČR - se newyorský Scott Weis Band zastaví cestou na evropské šňůře z Rakouska do Hamburku. Tak si to nenechme ujít.

Koncert: Scott Weis Band

(Scott Weis - kytara, foukačka, zpěv, Robert Kopec - basa, Roger Voss - bicí)

Termín: Středa 21. 9. ve 20.00 hodin

Místo: Hotel Benedikt, Rekreační 1048, Most http://benediktmost.cz

Vstupné: 300 Kč

Tomáš Ondrášek