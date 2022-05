Josef Houška patří k nejvýraznějším osobnostem rozvoje mosteckého fotbalu. Jako dlouholetý šéftrenér mládeže Baníku Most se podílel na výchově mnoha mladých fotbalistů, mnohdy i budoucích reprezentantů. Ve své praxi zaváděl progresivní metody tréninku, které čerpaly především z holandské školy. Jako své trenérské vzory často uváděl Johanna Cruyffa a Luise van Gaala. V Holandsku zažil i jeden ze svých největších trenérských úspěchů, a to vítězství s Mostem na Holland Cupu. Ceny mosteckým klukům i trenérům předával slavný Frank Rijkaard.

Progresivní trenérské metody jej vedly i k založení vlastní Fotbalové školy. FŠ Most ve spolupráci s 16. ZŠ Albrechtická se etablovala jako plnohodnotný fotbalový klub a v soutěžích mládeže konkurovala i velkému Baníku Most. Úspěchy slavil rovněž jako dlouhodobý trenér reprezentací Ústeckého kraje, jako trenér krajských výběrů dlouhé roky připravoval nejtalentovanější fotbalisty a vyhrával s nimi republikové turnaje. Díky svým moderním trenérským metodám se dostal do kontaktu s nejlepšími trenéry České republiky, v Mostě jej navštěvoval i Sparťan Václav Ježek nebo Miroslav Beránek. K připomenutí patří jistě i jeho zapojení od UEFA výchovy trenérů. Josef Houška se stal jedním z prvních držitelů trenérské licence garantované licenčním systémem UEFA.

Mezi jeho nejslavnější odchovance patří například ligoví hráči Ondřej Bíro, Jan Kovařík, Petr Trapp, Aleš Hanzlík nebo Lukáš Schutt, který působil i v nižších soutěžích klubu Red Bull Lipsko. Trenérskýma rukama mu prošli i mistři Evropy v malém fotbale, konkrétně Michal Macháček, Víťa Popelka a již zmiňovaný Ondřej Bíro. Současný hráč našeho A-mužstva Víťa Popelka na Josefa Houšku vzpomíná jako na jednoho z nejlepších trenérů pod kterým trénoval a možná jeho samotného inspiroval rovněž k dráze trenéra, do které teď nakukuje z pozici kondičního trenéra. Josef Houška rovněž vzpomíná na svého svěřence jako hráče se kterým byla radost pracovat.

Absolutní oddanost sportu Josef Houška ukazuje i v pozdějších letech svého života. I ve svém věku stále aktivně a vrcholově sportuje. Konkrétně v klubu Walking fotbalu. Na Mistrovství České republiky byl dokonce vyhlášen nejlepším hráčem. Aktivně se rovněž podílí na vedení Sportovního klubu Seniorů v Mostě, který má přes 150 členů.

