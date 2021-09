HKC Racing Team Most

I tak jde o výkon, který stojí za záznam. Kromě dvou pilotů mosteckého týmu se švédského šampionátu účastnil jeden jezdec pražské stáje, ten se však do finálové jízdy ani neprobojoval.

Kácovský jel ve třídě FIA International Super Cup KZ2 a v kvalifikaci vyjel čtyřicátou třetí pozici, opět mezi bezmála stovkou soupeřů. Bodované jízdy ukončil na třicátém šestém místě a také on získal šanci účastnit se finálového závodu. Probíjel se dopředu a dostal se na dvacáté sedmé místo, jenže v patnáctém kole ho zradila technika a musel odstoupit.

Preuss se zúčastnil kategorie FIA Academy Trophy, pro kterou závodníci fasují shodnou techniku. V kvalifikační jízdě zajel třicátý pátý čas ze skoro stovky účastníků. V bodovaných jízdách si svou pozici udržel a to ho oprávnilo k účasti ve finálové jízdě. V ní se bil jako lev a pod šachovnicovou vlajkou nakonec projel na pětadvacáté pozici. V této velice vyrovnané kategorii jde o hodně kvalitní umístění.

Republikový motokárový šampionát se chýlí ke konci a ten světový skončil v září ve Švédském Kristianstadu. Mostecký HKC Racing sem vyslal hned dva jezdce, kteří se ve svých kategoriích v obrovské konkurenci probojovali až do finále. Lze to považovat za veliký úspěch, i když výsledkem nebylo pódiové umístění. V porovnání s jezdci z celého světa dopadli závodníci mostecké stáje Matěj Kácovský a Matěj Preuss velice dobře.

