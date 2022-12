Jednička mosteckého alternative rocku vystoupí v Rokáči Vinohrady

Mostecký hudební spolek zve v pátek 2. prosince večer do Rokáče Vinohrady na koncert mostecké party Dost času. V průběhu let prošlo kapelou mnoho mosteckých muzikantů a muzikantek, měnilo se nástrojové obsazení, kapela se i několikrát rozpadla. Během let hrála na nejrůznějších místech v regionu. Koncert začíná ve 20 hodin.

V pátek vystoupí v Rokáči Vinohrady kapela Dost času. | Foto: Archiv

V létě 2002 začíná nahrávat první CD ve studiu Softex v Mostě. Bohužel ani jedna z nahrávek nespatřila světlo světa, protože se zvukaři podařilo všechno smazat. Na podzim se ve zkušebně nahrálo CD, které nese název Experimental Demo.

A opět mnoho krátkodobých příchodů a odchodů. V roce 2012 doplňuje o doprovodnou kytaru a zpěv Míra Mundok. Zkouší se nové Dolfiho písničky, mění se repertoár i zvuk kapely. V loňském roce kapelu posílil plzeňský baskytarista Jirka „Sid“ Seidl.



Kapela má na svém kontě tři vydaná alba. Kromě již zmíněného Experimental Demo (2003), jsou to A já taky a ty taky… (2015) a Mraky (2016)



Složení kapely Dost času: Adolf „Dolfi“ Hájek (kytara, zpěv), Jitka Raková (saxofon, zpěv), Míra Mundok (kytara, zpěv), Pavel Zikmund (bicí, perkuse), Jirka „Sid“ Seidl (basa) a Jiří Pokorný (průmyslový básník jako občasný host). (luk)