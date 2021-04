Naše milé děti a milí rodiče. máme pro Vás výzvu: Nouzový stav a s tím spojená uzavřená školka, kde je bez Vás smutno, ticho a prázdno, nás přivedlo k myšlence společně rozzářit naši školku.

Jarní výzva z mateřské školy Fibicha v Mostě. | Foto: MŠ Fibicha Most

Alespoň z venku si udělat společnou radost. Připravili jsme pro vás Třídní galerii a ozdobíme si plot kolem školky. Přivítáme jaro netradičním způsobem. Co vy na to? Děti, jste šikovné, stříhejte, malujte, vyrábějte jako v té písničce z pohádky „Ten dělá to a ten zas tohle "…

Vaši skvělí rodiče vám určitě pomohou. Vyrobte doma nějaký jarní nebo velikonoční pozdrav se vzkazem a se jménem, ať už tu zimu a nemoc konečně vyženeme za hory a doly.