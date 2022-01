Ještě před koncem kalendářního roku začal třemi menšími turnaji Český pohár 2022 v air-hockey. Z výher se v SVČ Most postupně radovali Jan Doležal (Gunners Břeclav), Matěj Hudec (SVČ Most) a Václav Veverka (SZŠ Optima Most).

V nejbližším soutěžním programu je Fair Masters TOP8 v billiard-hockeyi šprtci. Nejlepším osm hráčů sezóny 2021 se v tomto prestižním turnaji utká systémem každý s každým. Místem konání je brněnský FairHotel a jedním z účastníků je díky vydařené sezóně i Michal Justra (BHC StarColor Most).

VÝSLEDKY:

Pohár United Energy VI. – billiard-hockey šprtec – SVČ Most: 1. Jan Matuščín, 2. Marek Těšitel, 3. Dalibor Sem, 4. Vít Kůřil, 5. Matyáš Vaníček (všichni BHC StarColor Most), atd.

United Energy Severočeský pohár družstev 2021 – billiard-hockey šprtec – celkový vítěz: Jan Matuščín (BHC StarColor Most), muži: Michal Justra (BHC StarColor Most), ženy: Valentina Grimmová (Real Draci 18.ZŠ Most), junioři: Jan Matuščín (BHC StarColor Most), starší žáci: Marek Těšitel (BHC StarColor Most), mladší žáci: Dalibor Sem (BHC StarColor Most)

CorroTech Severočeský pohár družstev 2021 – billiard-hockey šprtec: 1. ČerníPanteři.CZ, 2. Žraloci Most, 3. BHC Mostečtí Špunti, atd., nejlepší hráč soutěže: Jan Krmenčík (ČerníPanteři.CZ)

Mostecká šprtcová korespondenční liga 2021: 1. Vojtěch Černý, 2. Valentina Grimmová, 3. Jakub Hasil, 4. Jakub Matějka, 5. Michal Justra, atd.

CorroTech Cup 3 – air-hockey – SVČ Most: 1. Jan Doležal, 2. Erik Stohanzl (oba Gunners Břeclav), 3. Alena Laštůvková (Lejdýs Most), atd.

StarColor Most Cup 5 – air-hockey – SVČ Most: 1. Lada Semová, 2. Jakub Svoboda, 3. Matěj Hudec (všichni SVČ Most), atd.

Vánoční turnaj – air-hockey – SVČ Most: 1. Václav Veverka, 2. Jakub Kašpar, 3. Sofia Salama (všichni SZŠ Optima Most), atd.

Jakub Hasil - BHC Most