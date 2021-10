Jeho syn Jiří Burian vystupoval dříve pod pseudonymem Gregory Finn ve skupině Southpaw, nyní Republic of Two, Ghostmother a další. Mezi jeho známé projekty patří parodie na rapera Kapitán Demo.

Burian mimochodem otevřel nově vytvořené Studio 3 Ponte records v Mostě, které chce dát příležitost vystoupit nejen formou přednášek, ale i komorních koncertů či divadla umělcům a dalším lidem, kteří svou tvorbou nebo činností mají co říci ostatním.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.