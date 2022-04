„Každý rok investujeme přes jednu miliardu korun do modernizace a rozvoje našich čerpacích stanic i nabídky produktů a služeb. Poslední dva roky jsme tvrdě pracovali na inovaci paliv Efecta, a proto mě těší, že výsledky testů renomovaného institutu SGS kvalitu vylepšené Efecty 95 s novými aditivy potvrdily. Zákazníci tak nyní mohou na všech čerpacích stanicích Benzina ORLEN v Česku a na Slovensku využívat výhody tohoto vylepšeného paliva. Tento krok zapadá do strategie naší mateřské skupiny ORLEN, která si dala za cíl dosažení emisní neutrality do roku 2050,“ uvedl Vladimír Dočekal, ředitel sítě čerpacích stanic Benzina ORLEN pro Česko.