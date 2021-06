Ivana Štenclová patří k výrazným osobnostem současné české výtvarné scény. V letech 1995–1999 absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Opavě a ve studiích pak pokračovala na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru kresby u profesorky Jitky Svobodové (1999–2005). Studium zakončila úspěšně a za diplomovou práci získala cenu Josefa Hlávky. Už v době svých vysokoškolských studií také vystavovala.

Ivana Štenclová experimentuje s různými technikami, které, i když jsou často neobvyklé, v sobě vždy nesou kresebnou stopu. Na jejích obrazech se objevují například ornamenty, ovšem nikoli samoúčelně jako dekorativní prvek, ale vždy dokreslují vlastní obsah děl. Pro její práci jsou typické experimentální technologické postupy. Ivana Štenclová tak kreslí například tavnou pistolí či injekční stříkačkou, používá malířský váleček, razítka a případně plete z drátů. Jako podklad volí třeba překližku, rentgenové snímky, nebo plech. Věnuje se nejen klasickým výtvarným technikám (jako je kresba, malba a fotografie), ale rovněž postupům méně běžným, například laserovému vyřezávání. Tím se intenzivně zabývá od roku 2015. Jednotlivé plochy vrství na sebe tak, že vzniká v podstatě reliéf. V její tvorbě jsou zastoupeny také fotografie a realizace v architektuře.

Hlavním námětem její tvorby jsou mezilidské vztahy, portrét a autoportrét. Důležitý mezník v životě i tvorbě autorky představuje těhotenství a narození dcery Zoe, které přineslo nová témata i jejich zpracování.

Název výstavy koresponduje s metodou, která se v kriminalistické profesi užívá k vytváření portrétů podle vzpomínek svědků sestavovaných „kousek po kousku“. Stejně tak i autorka při své práci rovněž skládá obrazy ze vzpomínek na konkrétní osoby a kousek po kousku dává jejich tvářím tvar a podobu

Kurátoři výstavy jsou Olga Kubelková a Michal Soukup. Grafické řešení: Marek Jodas.

Lucie Králíková