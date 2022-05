Hyundai se stává generálním partnerem Autodromu Most

Značka Hyundai a Autodrom Most spojují síly na následující tři roky. Dominantou okruhu je věž oděná do typické světle modré barvy divize N. První zatáčka okruhu ponese jméno „Zatáčka Hyundai N“. Mobilitu Autodromu Most budou zajišťovat modely Hyundai Tucson, Hyundai i30 N a Hyundai Kona N.

Hyundai se stává generálním partnerem Autodromu Most. | Foto: Autodrom Most