Kamarádi z Rozběhej Litvínov vymysleli způsob, jak přispět a to za každý jeden uběhnutý kilometr společně přispějeme 1 Kč. Aby se mohli zapojit všichni, počítá se i chůze. Porozumění Litvínov je spolek, který na Mostecku sdružuje rodiny pečující o malé a handicapované děti. Již 17. rokem v Litvínově provozuje volnočasové zařízení, Mateřské centrum Klubíčko. Prostřednictvím programové nabídky centra nabízí následující služby: hrátky a přípravu dětí na školku v rámci mateřského klubu a školičky, zájmové kroužky, jízdy dětí na koních, letní příměstské tábory, zájezdy, zábavné hromadné programy, poradenské služby pro rodiče dětí. Rodičům půjčuje odbornou literaturu, pomůcky a hračky. Poskytuje jim sociální poradenství. V současné nelehké době zprostředkovává maminkám samoživitelkám také potravinovou pomoc.

My hráči a členové týmu jdeme s nimi do toho a běháme společně od 1. března do 30. dubna. Následně pošleme dar prostřednictvím kampaně ve výši naběhaných kilometrů. A abychom v tom nebyli sami budeme rádi, když se k nám přidáte a společně během nebo chůzí přispějete na dobrou věc.

Finanční dar můžete poskytnou zde: https://www.znesnaze21.cz/…/zachranme…/darovat…

Hunters Litvínov