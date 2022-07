Air-hockeyový Pohár SVČ Most vyšel výborně sourozencům Semovým. Lada zvítězila, Dalibor byl třetí, oba si zároveň odnesli trofeje pro vítěze kategorií ženy, resp. junioři. Druhé místo obsadil Karel Lang (Mladé pušky Most). Letní pohár StarColor ve šprtci se stal kořistí Jana Krmenčíka (BHC StarColor Most). Druhý byl Ondřej Matura a stejně jako v air-hockeyi byl na třetím místě Dalibor Sem.

Z pohledu výsledků celé sezóny měl pak větší význam turnaj v Mutěnicích, zařazený do Českého poháru v billiard-hockeyi šprtci jako nejvyšší kategorie ČP36. Z početného mosteckého zastoupení se nejlépe umístil na desáté příčce Jakub Hasil (SVČ Most). Na jedenáctém místě jej následoval Matyáš Vaníček a na třináctém pak Michal Justra. Ten sice v žádném ze sedmi utkání nenašel přemožitele, hned čtyři jeho zápasy ale skončily nerozhodně, což jej odsunulo z první desítky konečného pořadí. V hodnocení klubů byl mostecký Billiard-hockey club Most v Mutěnicích nejlepší. Také jedna z trofejí pro vítěze kategorií putuje do Mostu, a to díky Lukáši Bušovi, který byl nejlepším starším žákem.

V letních měsících se sice tradičně hraje méně, nicméně zahrát si může přijít každý i přes prázdniny. V SVČ Most probíhá Letní liga, každou středu v podvečer. Pozvánku najdou zájemci na webu www.svc-most.cz .

STOLNÍ HOKEJ - VÝSLEDKY:

Pohár SVČ Most – air-hockey – Český pohár B: 1. Lada Semová (SVČ Most), 2. Karel Lang (Mladé pušky Most), 3. Dalibor Sem (SVČ Most), 4. Samuel Hirsch (Mladé pušky Most), 5. Jakub Svoboda (SVČ Most), atd.

Letní pohár StarColor – SVČ Most – billiard-hockey šprtec – Český pohár Expres: 1. Jan Krmenčík (BHC StarColor Most), 2. Ondřej Matura (SVČ Most), 3. Dalibor Sem (BHC StarColor Most), 4. Ondřej Černý (BHC Most), 5. Vít Kůřil (BHC StarColor Most), atd.

Mutěnice Open – billiard-hockey šprtec – Český pohár ČP36: 1. Patrik Juchelka (SHL Brno), 2. Libor Sita (Sokol Střelice), 3. Vojtěch Ludvík (SHL Brno), 4. Jaromír Foltýn Jun. (Prague NHL), 5. Martin Vrána (THE Orel Bohunice), …, 10. Jakub Hasil (SVČ Most), 11. Matyáš Vaníček, 13. Michal Justra, 16. Marek Těšitel, 22. Jan Matuščín (všichni BHC StarColor Most), 28. Lukáš Bušo (SVČ Most), 35. Dalibor Sem, 36. Vít Kůřil, 38. Lukáš Michálek (všichni BHC StarColor Most), 41. Tomáš Kodýtek (SVČ Most), 47. Dalibor Frýba (BHC StarColor Most), 50. Oliver Čermák (SVČ Most), 51. Jan Krmenčík (BHC StarColor Most), 58. Jozef Matuščín (BHC Most).

Jakub Hasil