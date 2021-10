Jakub Hasil - Bhc Most

Pohár United Energy I. - billiard-hockey šprtec – Český pohár, kat. Expres: 1. Jakub Hasil, 2. Dalibor Sem, 3. Ondřej Frýba, 4. Matyáš Vaníček, 5. Jan Matuščín (všichni BHC StarColor Most), atd.

Mutěnice Open – billiard-hockey šprtec – Český pohár, kat. ČP12: 1. Jiří Nakládal, 2. Miroslav Škorpík (oba BHC Dragons Modřice), 3. Ladislav Šustáček (SHL Brno), …, 13. Dalibor Sem, 15. Jan Matuščín (oba BHC StarColor Most), 19. Jozef Matuščín (BHC Most)

Ve Středisku volného času Most se hrál Pohár United Energy, zařazený do Českého poháru jako nejnižší kategorie Expres. V místní konkurenci zvítězil Jakub Hasil před Daliborem Semem a Ondřej Frýbou.

| Foto: Bhc Most

V mosteckém SVČ se hrál Pohár United Energy ve šprtci. | Foto: Bhc Most

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.