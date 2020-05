Hororový cirkus Ohana hraje v Mostě na Šibeníku

Hororový cirkus Ohana bude do konce příštího týden v Mostě. Se svou novou show s názvem Wanted want it bude bavit diváky až do neděle 24. května. Najdete jej v ulici Jana Palacha na úpatí vrchu Šibeník.

Hororový cirkus Ohana hraje až do 24. května v Mostě. | Foto: Horor cirkus Ohana