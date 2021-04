Hněvín se na 60 minut ponořil do tmy. Most tak podpořil Hodinu Země

Čtenář reportér





V sobotu večer se dominanta města Mostu, hrad Hněvín, ponořila na 60 minut do tmy. Město Most tak dalo symbolickým zhasnutím od 20.30 do 21.30 hodin najevo, že mu není lhostejná ochrana klimatu.

Hněvín se na 60 minut ponořil do tmy. Most tak podpořil Hodinu Země. | Foto: Jana Kratinová