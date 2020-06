Klub HC Verva Litvínov hledá hostesky ve věku 16 až 25 let na práci ve VIP prostorách Zimního stadionu Ivana Hlinky v Litvínově během domácích utkání extraligové sezony 2020/2021.

Svůj životopis s fotografií a kontakty zasílejte na e-mail marketing@hcverva.cz, a to nejpozději do pátku 6. června. Do předmětu e-mailu uveďte Verva Girls.

Vybrané uchazečky budou pozvány k přijímacímu pohovoru.

HC Verva Litvínov - oddělení marketingu