Nominované novinky

Parní vlak do Vejprt

26. 10. 2019 proběhla jízda parního vlaku z Chomutova do Vejprt a následný trampský hudební program ve Vejprtech. Vlak táhla malá parní průmyslová lokomotiva 313.902 z Plzně. Na horské dráze do Vejprt tento typ mašinky nikdy nejezdil, a tak to byla její premiéra.

Penzion Studánka

V roce 2019 se podařilo: "Zahájit provoz rodinného penzionu na Klínech s poměrně unikátním konceptem důvěry v hosty a jejich komfort s využitím moderní techniky "

Lanové centrum v Teplicích

3. 5. 2019 se otevřelo veřejnosti nové lanové centrum na střeše Kauflandu v Teplicích, které je největším v Ústeckém kraji.

Informační tabule obcí Chomutovska

Vernisáž prezentace Informačních tabulí obcí Chomutovska proběhla 3. prosince 2019 v kostele sv. Kateřiny v Chomutově. Následně výstava bude putovní.

Funpark Most

Od června 2019 je možno navštívit zážitkový areál uprostřed města Most s vyhlídkovou věží, 3D lanovým bludištěm, dětským hřištěm a zázemím.

Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří

Od 6. 7. 2019 je památkou zapsanou na Seznam světového dědictví UNESCO – hornická krajina Jáchymov, hornická krajina Abertamy – Boží Dar -Horní Blatná, hornická krajina Krupka, hornická krajina na vrchu Mědník, Rudá věž smrti.

Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Otevření stálé expozice 15. 11. 2019 Ulrika von Levetzow – anděl v třpytu par. Expozice je věnována stručné biografii baronky Ulriky von Levetzow, její nejbližší rodině, zámku v Třebívlicích a osudům její pozůstalosti. Expozice nahrazuje předchozí instalaci, proti níž je obohacena zejména o moderní a multimediální výstavní prvky a jazykové mutace.

Kreativní Lom

1. ročník výstava Kreativní Lom 9. 11. 2019. V rámci projektu lomských šikovných rukou město zorganizovalo ojedinělou akci, která představuje „Lomáky“ s výtvarným cítěním, kteří se stávají ve svém volném čase keramiky, řezbáři, výrobci mýdla, bytových dekorací a perníkových chaloupek, nebo třeba malíři. Součástí projektu je i prezentace našich šikovných obyvatel na stránkách novin Lomská radnice.

Informační centrum Fláje

Otevření 29. 6. 2019. Informační centrum obsahuje tři části: 1. vlastní budova Informačního centra Fláje, 2. Informační centrum na vodním díle Rauschenbach v sousedním Sasku, 3. turistická stezka s informačními tabulemi. Informačního centrum nabízí i prohlídku vodního díla Fláje.

GreenRunner

Lesní stezka pro volný pohyb v přírodě na vrchu Ressl v Mostě pro běžce, nordic walking a cyklisty, její délka je 10,3 km. Prosinec 2019 dokončeno.

Destinační agentura Krušné hory