Selský dvůr Braňany - Selský dvůr je bývalá hospodářská usedlost, která prošla kompletní rekonstrukcí, o čemž se můžete přesvědčit na každém kroku. Dostal zcela nový kabát. Nový majitel i noví provozovatelé jsou plní elánu a vize je zcela jasná. Selský dvůr čekají další vylepšení ke spokojenosti všech návštěvníků.

Večerní lyžování ve Skiareálu Klínovec - Večerko na sjezdovce Dámská. Zažijte novou úroveň večerního lyžování v Krušných horách na 1,5 km dlouhé sjezdovce se čtyřsedačkovou lanovkou i s vyhřívanými sedadly.

Poštovní aršík v řadě Krásy naší vlasti - Česká pošta uvedla do prodeje příležitostný poštovní aršík Krásy naší vlasti: státní zámek Jezeří. Motivy dvou známek na aršíku je již zmíněná jedna z nejzajímavějších památek u nás a skalnatá rokle Vlčí jáma, výtvarnou podobu emitované ceniny uzavírá pohled na hornický region Krušnohoří s dobovou ilustrací středověké hornické činnosti. Autorem výtvarného návrhu emise je Adolf Absolon, Martin Srb je pak autorem rozkresby horní známky a rytiny obálky prvního dne vydání. Nominální hodnota známek je 26 a 27 Kč.

Podkrušnohorské technické muzeum – Důlní vláček (závěsná důlní drážka) - Na povrchu, přesto pod zemí. Tak se cítí návštěvníci nové expozice závěsné důlní drážky, která byla otevřena v červnu 2021 v Podkrušnohorském technickém muzeu. Uměle vybudovaná štola, byť ve skutečnosti na povrchu, tak věrně simuluje hlubinný důl. Aby návštěvník okusil pocity, které zažívali horníci pod zemí, nemusí ani sfárat do hlubin. Expozice nabízí navíc návštěvníkům muzea ojedinělý zážitek, a to jízdu závěsnou důlní drážkou. V mnoha muzeích po světě je možnost svézt se po kolejích, ale závěsná důlní drážka se jako atrakce nabízí nejspíš jenom v Podkrušnohorském technickém muzeu na Mostecku. Kromě závěsné drážky expozice představuje další stroje jako například razicí a stěnový kombajn. Stroje jsou skutečné a funkční, mají za sebou řadu let práce v hlubinných dolech na Mostecku. Dnes, když hlubinná těžba hnědého uhlí skončila, jsou svědky této historické éry, neodmyslitelně spjaté s naším regionem.

Petra Petrlíková - Destinační agentura Krušné hory