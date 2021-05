Členové Severočeského leteckého archivu z Mostu a Teplic v pátek položili květiny k pomníkům letců, kteří zahynuli na Mostecku a na Teplicku.

Historikové ze Severočeského leteckého archivu Most a Teplice položili květiny k pomníkům. | Foto: SLA Most

Na Mostecku to bylo k památníku pilota Sergeje G. Stěpanova, který zahynul 8. května 1945 nedaleko obce Klíny v Krušných horách, po střetu s pilotem německého proudového letounu, unikajícím před ruským zajetím z letiště v Žatci. Zastavili se také u pomníku amerického stíhače Johna H. Bankse III. v Lomu, který se stal obětí lynče civilního obyvatelstva 17. dubna 1945 poté, co byl jeho letoun sestřelen a Banks se zachránil na padáku. Tepličtí členové Severočeského leteckého archivu ještě pokračovali k pomníkům do Duchcova a Teplic.