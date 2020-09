Projekt cílí na řidiče a řidičky ve věku nad 65 let, jeho součástí jsou bezplatné kurzy bezpečné jízdy pro seniory.

„Tváří projektu Jedu s dobou jsem se stal právě díky bezplatnému kurzu, do něhož jsem se přihlásil. Poté mě oslovili lidé z Autoklubu ČR a domluvili jsme se. Nabídku jsem rád přijal i z toho důvodu, že ambasadorem projektu není nikdo menší než několikanásobný vítěz rally Paříž – Dakar Karel Loprais. Sám jsem si závodění vyzkoušel a z vlastní zkušenosti vím, že vyhrávat vůbec není snadné. Natož nejtěžší automobilovou soutěž světa,“ vysvětlil Pavel Nový.

V 90. letech byl Nový jezdcem Fiesta Cupu, vedle okruhů v Německu, Rakousku a Polsku pohár pravidelně hostil i mostecký autodrom. „Okruh v Mostě znám velmi dobře. Po éře Fiesta Cupu jsem ještě chvíli pokračoval ve Škoda Pick Up Free Style Cupu, kde jsme jezdili na upravených Favoritech. Ale byla to taková divočina, že jsem to raději vzdal,“ připomněl si charismatický herec svou závodnickou kariéru.

Uvědomuje si, že řidiči v seniorském věku mají své nedostatky. „Sám se samozřejmě do této kategorie také řadím. Většinou umíme jezdit, máme mnohaletou praxi. Nicméně s přibývajícím věkem nám otupují reflexy. Už nejsme tak pohotoví, reagujeme pomaleji. Vím, o čem mluvím. Sám jsem měl hloupou nehodu. Přemýšlel jsem, jak projedu ucpanou Prahou, když vtom jsem zaparkoval do auta před sebou, které stálo na červenou. Odnesly to naštěstí jen pomačkané plechy,“ vyjmenoval.

Všem řidičům seniorům proto radí, aby se do kurzu přihlásili. „Jednak je to zadarmo, což je příjemný bonus. Jde ale hlavně o to, že si v bezpečí uzavřených ploch a pod dohledem odborných instruktorů vyzkoušejí, jak zvládat kritické situace. A že se v současném provozu v nějaké dříve či později ocitnou, je téměř jisté,“ nabádá Pavel Nový.

Herec pražského divadla Ypsilon zazářil nedávno ve filmu Bába z ledu po boku slovenské herečky Zuzany Krónerové. V současné době natáčí další a opět se slovenskou kolegyní. Tentokrát s Vicou Kerekes. „Jmenuje se Láska na špičkách a je o bývalé baletce, která začíná nový život ve mlýně v malé vesnici. Já hraju jejího souseda, vysloužilého plukovníka. Diváci si ale ještě musejí počkat, natáčení pokračuje na jaře příštího roku,“ prozradil Pavel Nový.

Organizátorem projektu Jedu s dobou je už třetím rokem Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů Autoklubu ČR (AČR) ve spolupráci s Radou seniorů ČR. Finanční podporu poskytuje fond zábrany škod ve správě České kanceláře pojistitelů. Kurzy organizuje vedle mosteckého autodromu dalších sedm tuzemských center pro zdokonalovací výcvik řidičů. V Mostě nabízejí do konce listopadu ještě šest kurzů ve třech termínech. Více informací a přihláška zde.

Ideou vzdělávacího programu je navázat na celoživotní zkušenosti řidičů s cílem rozšířit jejich informovanost v oblasti legislativy, bezpečnosti silničního provozu a zdravovědy s následným ověřením jejich řidičských návyků. V roce 2019 absolvovalo bezplatný kurz bezpečné jízdy po celé republice více než 6000 seniorů.

Jan Foukal - Autodrom Most