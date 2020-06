Máme dva miliony, vy zase nápady. Pojďme společně zlepšit naše město. Tak zní výzva mostecké radnice, která vyčlenila část veřejného rozpočtu pro projekty navržené občany. V lednu letošního roku odstartoval první ročník takzvaného participativního rozpočtu s názvem Hejbni Mostem! Jaké projekty občané Mostu navrhli, aby následně hlasovali o těch, které město realizuje?

Hejbni Mostem! má 44 návrhů od obyvatel města. | Foto: Město Most

Participativní rozpočet je unikátní způsob toho, jak se lépe přiblížit občanům, nabídnout vhled do procesů samosprávy a ukázat, že názory občanů mohou být vyslyšeny. V rámci participativního rozpočtu mají občané možnost posílat své nápady na zlepšení města, zapojit se do veřejných diskuzí a rozhodovat o vítězných projektech. Občané města Mostu podávali své nápady od února do května letošního roku. „Mostečané ukázali, že mají o participaci zájem a chtějí využívat možnosti rozhodovat o projektech v našem městě. Moc mě překvapilo, kolik zajímavých a různorodých nápadů se nám sešlo. Náš tým se poznal se spoustou šikovných a kreativních lidí,” zhodnotil proces podávání návrhů náměstek primátora Marek Hrvol.