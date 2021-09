Ti, co se zajímají o muziku, konkrétně český bigbít, tak vědí, že Lešek Semelka byl členem legendární litvínovské skupiny Antikrist, v které hrál s Jaroslavem Popelkou, Jiřím Markem a Ivanem Pecinou, ze které později vznikla další legendární kapela, a sice Grandial. Také zde Semelka krátce působil.

Před úvodním buly prvního domácího zápasu HC Verva Litvínov s celkem Bílí tygři Liberec zazněla na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově opět litvínovská hokejová hymna, která právě před 25 lety byla k slyšení v této hokejové aréně vůbec poprvé. Zazpíval ji její autor, zpěvák a skladatel Lešek Semelka. Podívejte se, jak to při zpěvu litvínovské hymny na zimáku vypadalo.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.