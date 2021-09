Dnes od 9 do 11 hodin proběhne havarijní cvičení v chemičce ORLEN Unipetrol v Záluží. | Foto: ORLEN Unipetrol

Pozor! V chemickém závodě ORLEN Unipetrolu v Záluží bude dnes, tedy v pondělí 6. září probíhat od 9 do 11 hodin plánované havarijní cvičení, během něhož dojde ke krátkodobému zastavení provozu na přilehlých komunikacích.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.