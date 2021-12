Háčkované hračky dělají radost dětem v azylových domech

V této vánoční době by si lidé měli být blíž, měli by naslouchat jeden druhému a vzájemně si pomáhat. Ne všechny děti mohou však dostat tolik dárků, kolik by si přály.

Háčkované hračky pro děti v azylových domech v Mostě. | Foto: Město Most